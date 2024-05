Buongiorno ma non solo: l’Inter ha due alternative per la difesa

Buongiorno del Torino è uno dei nomi accostati all’Inter per la prossima stagione, ma non l’unico. Il giornalista Ceccarini dà due alternative possibili, nonché meno costose.

GLI OBIETTIVI CON BUONGIORNO – Su TuttoMercatoWeb, il giornalista Niccolò Ceccarini fa il punto sulle trattative: “L’Inter, che ha già fatto due scelte per il futuro (Mehdi Taremi e Piotr Zielinski) sta ora cercando di completare l’organico in vista della prossima stagione. Al netto dell’eventuale partenza di Denzel Dumfries (nel caso arriverebbe un sostituto), i tasselli da inserire dovrebbero essere due: un portiere di prospettiva e un difensore centrale. Con il probabile rientro di Emil Audero alla Sampdoria, ecco che per i nerazzurri il nome in pole position resta quello di Bento. Sul secondo fronte ci sono alcuni profili che vengono valutati”.

Buongiorno non l’unica opzione per la difesa dell’Inter 2024-2025

LE OPPORTUNITÀ ALTERNATIVE – Piero Ausilio e Giuseppe Marotta giocano su più tavoli per la difesa. Questi i nomi fatti da Ceccarini: “È chiaro che l’opzione ideale sarebbe Buongiorno ma costa più di quaranta milioni di euro e su queste basi economiche non c’è margine di manovra. E allora ecco che i nerazzurri stanno virando su altri profili. Tra questi c’è Oumar Solet, classe 2000 del Salisburgo. Ha una valutazione intorno ai quindici milioni di euro. L’Inter lo segue da tempo, resta da capire se il club nerazzurro vorrà fare un certo tipo di investimento oppure no. Un’altra ipotesi riguarda Jaka Bijol dell’Udinese, classe 1999, che in questa stagione ha collezionato finora venti presenze”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini