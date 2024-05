Zancan: «Gasperini, occhio all’esperienza Inter! Nuovo ciclo»

In queste ore tiene banco, fra le altre notizie legate al calcio italiano, il futuro di Gian Piero Gasperini in bilico tra la permanenza all’Atalanta e una nuova avventura sulla panchina del Napoli. Federico Zancan di Sky Sport analizza la questione, ricordando la fallimentare esperienza del tecnico all’Inter.

IN BILICO – La vittoria dell’Europa League ha coronato l’avventura di Gian Piero Gasperini all’Atalanta, che negli ultimi anni ha stabilmente portato il club in Europa e a giocarsi anche in più occasioni la Coppa Italia. Un traguardo storico, dopo il quale, però, il tecnico ha messo in dubbio la sua permanenza sulla panchina nerazzurra. Il motivo è il corteggiamento del Napoli, che vuole ripartire dopo la pessima stagione di quest’anno arrivata in seguito alla vittoria del campionato la scorsa stagione.

Gasperini, ricordi l’Inter? L’analisi di Zancan

ESPERIENZA FALLIMENTARE – Del possibile passaggio di Gian Piero Gasperini dall’Atalanta al Napoli ha parlato il collega Federico Zancan, che su Sky Sport torna sull’esperienza fallimentare del tecnico ai tempi dell’Inter, Si parla del lontano 2011, quando il suo esonero arrivò dopo soltanto tre giornate di campionato e una partenza da mani nei capelli. Un’esperienza rimasta nella memoria di Gasperini stesso, che non perde mai occasione di (s)parlare dell’Inter e di lanciare frecciatine e allusioni. Non ultima quella al termine della finale di Europa League, al posto di godersi un successo storico.

OCCHIO AL SALTO – Questo il pensiero di Federico Zancan sulle possibili scelte di Gian Piero Gasperini: «Ha ancora in testa quell’esperienza all’Inter che ancora gli fa male. Ed è un’esperienza che deve metterlo in guardia, perché bisogna sempre scegliere il momento giusto per fare il salto. A volte si pensa che la vittoria di un trofeo significhi chiudere un ciclo. Ma non penso questo sia il caso, perché ora per l’Atalanta non è la fine di un ciclo, ma possono aprirsi ancora cose molto interessanti».