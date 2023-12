Ordine: «Genoa, una differenza nelle sue partite in vista dell’Inter»

Prosegue il conto alla rovescia per Genoa-Inter, match delle ore 20.45 per la diciottesima giornata di Serie A. Ordine, a Radio Radio – Lo Sport, va sul rendimento dei rossoblù.

I RIVALI – Per Franco Ordine l’Inter deve far valere i favori del pronostico: «Sorprese non me ne aspetto, anche se il Genoa soprattutto quando gioca in casa mi sembra che abbia maggiore solidità rispetto ai viaggi in esterno. Anche se lì è reduce dal successo contro il Sassuolo. Invece sono curioso e mi aspetto calcisticamente una bella partita da Lazio-Frosinone, perché il calcio di Maurizio Sarri opposto a quello di Eusebio Di Francesco voglio vedere come va a finire».