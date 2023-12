Precedenti Genoa-Inter: serie fermata all’ultima, dal 2015 in gol massimo una

Genoa-Inter si giocherà alle 20.45 e i precedenti hanno visto notevoli cambi di rotta nelle ultime partite. Soprattutto al Ferraris, dove o segna una o segna l’altra.

ALL’OPPOSTO – Quello di stasera sarà il Genoa-Inter numero 73 in trasferta. Addirittura nel 1910 la prima, il 3 aprile 1910 perdendo 4-0. I rossoblù sono in vantaggio nel computo in terra ligure, con 28 successi contro 21 (di cui 2 in Coppa Italia) e 23 pareggi. I gol fatti sono 92, quelli subiti 113 (nel computo delle reti non si conta una sconfitta nerazzurra a tavolino del 22 gennaio 1911). L’Inter ha fermato una striscia positiva di 3 successi consecutivi nell’ultima al Ferraris, 0-0 il 25 febbraio 2022. Prima della serie ospite erano invece arrivate 5 affermazioni di fila del Genoa. In tutto sono 147 i precedenti fra Genoa e Inter, anche a Milano, con 72 vittorie, 35 pareggi e 40 sconfitte. Grazie a diverse goleade a San Siro ribaltato il discorso gol fatti, 256, contro 180 subiti.

LA SERIE – Oltre a quella delle vittorie consecutive c’è un’altra particolarità dai precedenti in Genoa-Inter negli ultimi anni: chi ha segnato per primo ha vinto a zero. Dopo il 3-2 del 23 maggio 2015 solo vittorie con la porta inviolata (3 per parte) più lo 0-0 già citato dell’ultima. Non solo: Goran Pandev è l’ultimo giocatore rossoblù, peraltro da ex, ad aver fatto gol. Risaliva al 59′ del 2-0 del 17 febbraio 2018, poi fra casa e trasferta 751′ tenendo la porta chiusa. Ossia 8 partite complessive, dal 2018-2019 al 2021-2022 quando i liguri sono retrocessi in Serie B. Da segnalare, cercando un ricordo interessante, lo strepitoso 0-5 del 17 ottobre 2009. Lì, senza Samuel Eto’o e Diego Milito, la squadra di José Mourinho dilagò lo stesso e Dejan Stankovic realizzò un memorabile gol al volo da centrocampo.