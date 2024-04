Sassuolo-Inter, come se la giocherà Inzaghi? Un indizio da… Farris!

Sassuolo-Inter è il prossimo impegno dei Campioni d’Italia nerazzurri che hanno almeno tre validi motivi per vincere a Reggio Emilia. Ma con quale squadra intende giocarsela Inzaghi? Un indizio arriva direttamente da Inter-Torino e da… Farris

INDIZIO – Sassuolo-Inter è la partita in programma sabato alle ore 20.45 al Mapei Stadium, valevole per la quart’ultima giornata di Serie A. I nerazzurri, reduci da una super festa scudetto per le vie di Milano, dopo un meritato riposo riprenderanno i lavori nella giornata di mercoledì. Federico Dimarco e Francesco Acerbi non hanno preso parte a Inter-Torino, seppur presenti entrambi in panchina. Per il resto, Simone Inzaghi ha l’imbarazzo della scelta e a scudetto acquisito potrebbe pensare di sperimentare qualcosa di nuovo e dare minuti a chi finora ha giocato meno. Quali sono le idee in vista della sfida ai neroverdi? Un indizio è stato già dato domenica scorsa da Massimiliano Farris.

Sassuolo-Inter, Inzaghi darà spazio alle seconde linee? Un indizio dopo Inter-Torino

Inzaghi dopo la vittoria per 2-0 contro il Torino, con doppietta di Hakan Calhanoglu, non ha parlato al termine del match cedendo il posto al suo vice, Farris, che ha lodato il gesto del tecnico piacentino, desideroso di condividere i successi insieme al suo staff. Finora Inzaghi, come da tradizione, ha sempre puntato sui titolarissimi e lo ha fatto anche contro i granata, a scudetto acquisito. La motivazione è semplicissima, come spiegato appunto da Farris: nella partita per così dire passerella era giusto deliziare i tanti tifosi presenti con la squadra titolarissima, quella che effettivamente ha conquistato la seconda stella sul campo. Una sorta di premio all’immenso amore dimostrato da popolo nerazzurro.

Ecco perché a Reggio Emilia, contro il Sassuolo, Inzaghi potrebbe dare spazio a chi finora ne ha avuto meno. Non solo Davide Frattesi e Kristjan Asllani, ma anche Alexis Sanchez che ha sempre una voglia matta di giocare piuttosto che Marko Arnautovic. Ma anche Tajon Buchanan, Davy Klaassen, Juan Cuadrado e Stefano Sensi che il campo lo hanno davvero visto con il contagocce. Magari non una squadra completamente stravolta ma è presumibile aspettarsi più di un cambio. Da domani ne sapremo di più.