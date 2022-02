VIDEO – Genoa-Inter 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Genoa-Inter, anticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



NON SI SEGNA MANCO CON LE MANI – Genoa-Inter 0-0 nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A. Come già avvenuto domenica contro il Sassuolo l’Inter tira tanto (ventuno volte) ma il gol proprio non vuole arrivare. E sì che si inizia subito con due chance, un tiro di Ivan Perisic parato da Salvatore Sirigu e una deviazione di Hakan Calhanoglu di poco a lato. Anche il Genoa spreca, con Albert Gudmundsson che si libera solo in area ma calcia incredibilmente a lato. Sirigu deve impegnarsi anche su una sponda di Edin Dzeko diventata tiro, poi praticamente non toccherà mai palla. Rischia invece Samir Handanovic, su tiro a effetto di Filippo Melegoni che quasi lo stava sorprendendo. Nella ripresa l’occasione migliore è di Danilo D’Ambrosio, di testa sulla traversa su corner di Calhanoglu. L’Inter le prova tutte, anche col debuttante (da ex, fischiatissimo) Felipe Caicedo, ma proprio non trova l’acuto giusto. E pur dominando o quasi il secondo tempo la pericolosità resta ben poca e lo 0-0 non cambia mai. Sprecata, per la seconda volta consecutiva, la possibilità di superare il Milan fermato in precedenza sul pari.

Video con gli highlights di Genoa-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.