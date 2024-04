Lista UEFA Inter e calendario: calciomercato condizionato? La situazione

Lista UEFA e Inter non vanno d’accordo da anni ormai e lo scenario del calciomercato estivo diventa fondamentale per provare a porre rimedio. Soprattutto a causa del calendario extra large previsto. Analizziamo nel dettaglio la situzione attuale in vista della prossima stagione

MILANO – L’Inter può distrarsi un po’ sul campo dopo aver già vinto lo Scudetto con oltre un mese di anticipo ma non sul futuro. E il futuro si chiama già da subito calciomercato. La sessione estiva si aprirà a luglio ma l’impressione è che la rosa nerazzurra verrà completata prima. Almeno nei suoi profili principali. Dando per buona la rosa attuale, eccetto i calciatori in uscita per fine contratto, la situazione è piuttosto chiara. Come si muoverà l’Inter in sede di calciomercato ora?

LISTA UEFA – Un’indicazione utile può arrivare dalla Lista UEFA, che per una volta conviene completare in tutte le sue caselle affinché la stagione venga condotta senza particolari rischi. Nella prossima stagione, infatti, l’Inter non giocherà solo in Serie A, Champions League e Coppa Italia ma sarà di nuovo protagonista nella Final Four di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita e soprattutto nella novità Coppa del Mondo per Club negli Stati Uniti d’America. Calendario fitto.

Lista UEFA Inter: i prodotti del vivaio nazionale e nerazzurro già in rosa (che non bastano più)

DOPPIO VIVAIO – Le regole della Lista UEFA da 25 calciatori sono più restrittive della Lista Serie A, pertanto bisogna andare con maggiore prudenza dando priorità all’Europa. E ammesso non vengano effettuate modifiche (come richiesto e sperato da qualche club…), si riparte con il solito schema. Quello del sistema “4+4”, ovvero quattro calciatori cresciuti nel proprio vivaio giovanile e altrettanti nel vivaio nazionale a prescindere dalla loro nazionalità. Ciò significa che “solo” 17 dei 25 posti “Over-21” disponibili sono liberi, mentre gli altri 8 sono vincolati e destinati ai prodotti del doppio vivaio. Com’è messa l’Inter da questo punto di vista? Benissimo per quanto riguarda la formazione all’interno del vivaio Italia ma piuttosto male per lo specifico vivaio Inter.

VIVAIO NAZIONALE – L’Inter non ha problemi sugli “italiani” della sua lista. Italiani non solo per il Regolamento UEFA ma anche di fatto. Si tratta di due difensori, Alessandro Bastoni (Atalanta, 1999) e Matteo Darmian (Milan, 1989), e di altrettanti centrocampisti, Nicolò Barella (Cagliari, 1997) e Davide Frattesi (Roma, 1999). Teoricamente tutti sicuri di restare a Milano anche nella prossima stagione. Con lo stesso status nazionale, eventualmente, ci sono anche il difensore Francesco Acerbi (Pavia, 1988) e il centrocampista Kristjan Asllani (Empoli, 2002). E all’elenco si aggiungerà almeno un altro elemento certo a partire dal 1° luglio 2024. Il centrocampista, ormai ex Napoli, Piotr Zielinski (Udinese, 1994). Ben sette candidati per quattro posti, quindi zero rischi.

VIVAIO INTER – Tutt’altra situazione per quanto riguarda gli “interisti” della Lista UEFA. L’unico sicuro del posto è l’esterno sinistro Federico Dimarco (1997). A cui si può aggiungere il terzo portiere, che sia l’esperto Raffaele Di Gennaro (1993) o un giovane cresciuto nel Settore Giovanile dell’Inter. Le altre due caselle sono vuote da anni e rischiano di restare tali. Nella peggiore delle ipotesi l’Inter potrebbe puntare su un dodicesimo scuola Inter al posto del secondo portiere “italiano” Emil Audero (Juventus, 1997). E completare la rosa con un suo talento Under-21 che può rientrare nella Lista B. I soliti nomi di Andrei Radu (1997) e Filip Stankovic (2002), così come Sebastiano Esposito (2002) e Valentin Carboni (2005), sono funzionali in ciò.

Calciomercato Inter: come completare la rosa di Inzaghi per arrivare a 25 calciatori “reali”

STRATEGIA NECESSARIA – Funzionali sì ma non possono bastare. Il senso della Lista UEFA completa è quella di avere una rosa di 25 calciatori affidabili. L’idea di una rosa ristretta, completata con alcune “figurine”, è da scartare per l’Inter 2024/25. Il problema dei quattro prodotti del vivaio interista è da risolvere. Avere a disposizione un terzo portiere, un settimo difensore, un quinto esterno e/o settimo centrocampista e un quinto attaccante per il 3-5-2 di Simone Inzaghi è fondamentale. Ecco perché si possono iniziare a considerare alcune occasioni. Dando per buono Di Gennaro in porta, e credendo impossibile l’investimento su Michele Di Gregorio (1997) del Monza come dodicesimo, si può già pensare ai soli calciatori di movimento.

NOMI SPENDIBILI – Il difensore extra forse potrebbe essere Lorenzo Pirola (2002), potenziale vice-Bastoni dopo la retrocessione della Salernitana in Serie B. Cifre contenute, anche se operazione difficile. Paradossalmente lo stesso discorso si potrebbe fare per l’attaccante Andrea Pinamonti (1999) in caso di uscita di scena del Sassuolo dalla Serie A… Ambizioso. Così come lo sarebbe la richiesta al Chelsea per riavere il prestito il centrocampista Cesare Casadei (2003). Più facile tenere a Milano l’esterno destro Mattia Zanotti (2003) dopo l’anno in prestito al San Gallo.

SECONDA SQUADRA – Qualche ipotesi buttata lì, poi si vedrà. Lo scenario alternativo sarebbe la promozione in Prima Squadra di alcuni talenti attualmente impegnati con l’Inter Under-19 nel Primavera 1. Diciamo che “fratelli” interisti di Dimarco in giro non mancano ma l’Inter su alcuni ha perso il controllo. Anche e soprattutto per motivi di bilancio. Sicuramente la seconda squadra Under-23 in Serie C avrebbe aiutato anche nella compilazione della Lista UEFA, che nella prossima stagione – come non mai! – diventa un problema da risolvere. Il calciomercato dell’Inter in estate potrebbe risentirne: Dimarco aspetta i suoi tre fratelli interisti per completare la Lista UEFA. E Inzaghi sogna altri tre Dimarco nerazzurri in rosa per vincere tutto.

