Zhang ‘guastafeste’ Inter? Tuttosport ci (ri)prova, ma la verità è una

Zhang non ha preso parte alla super festa scudetto dell’Inter che ha visto le strade di Milano tingersi di nerazzurro per un giorno intero. Da Marotta ad Ausilio, passando per Zanetti e Antonello sono state solo parole al miele per Inzaghi e il suo gruppo di campioni. Eppure Tuttosport prova in ogni modo ad individuare il ‘guastafeste’

PIANI CHIARI – Steven Zhang non ha preso parte fisicamente alla festa scudetto dell’Inter per le vie di una Milano completamente nerazzurra, ma da lontano naturalmente ha fatto sentire la sua presenza e tutta la sua immensa soddisfazione. Da Giuseppe Marotta a Piero Ausilio, passando per Javier Zanetti e Simone Inzaghi tutti hanno avuto parole al miele per il presidente nerazzurro che manca dall’Italia da diverso tempo. Lo stesso Zhang, non molto tempo fa, ha chiarito le intenzioni future rispedendo al mittente i rumors che lo volevano in uscita. Ma per qualcuno continua ad essere un ‘guastafeste’…

Zhang guastafeste? Per niente: il presidente dell’Inter è pronto a ripartire dopo uno scudetto storico

Eppure Tuttosport prova continuamente a mettere in cattiva luce il momento stellare – letteralmente parlando – di tutta l’Inter, definendo Zhang addirittura un ‘guastafeste’. Il motivo? Le eventuali cessioni big che sia Marotta che Ausilio sperano di poter evitare. Supposizioni su fantomatiche super offerte da parte dei grandi club per i pezzi pregiati della rosa interista che Zhang in persona – a loro dire – non potrebbe mai rifiutare.

Detto che Marotta nelle dichiarazioni post scudetto è stato abbastanza chiaro, parlando di una rosa che non vorrebbero toccare troppo ma anche di una sostenibilità da tenere in conto e che presumibilmente non esclude qualche dolorosa cessione. Da qui a parlare di Zhang guastafeste ce ne passa, il solito processo alle intenzioni come ennesimo tentativo di rovinare la festa. Ma non accadrà, non adesso.