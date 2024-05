Nandez si rifà avanti, ma con l’Inter ci sono scorie: 2 scenari − CdS

Nahitan Nandez ci riprova con l’Inter. Il centrocampista uruguaiano, al momento impegnato per salvarsi col Cagliari, potrebbe rientrare nuovamente in orbita nerazzurra. Ma i rapporti sono da ricostruire.

RAPPORTI FREDDI − Nandez si rifà avanti per l’Inter, che in estate potrebbe andare alla ricerca di un nuovo esterno destro. L’uruguaiano, al momento impegnato col Cagliari nella lotta salvezza, ha contratto in scadenza in estate e dovrebbe non rinnovarlo. In vista dell’estate, potrebbe, dunque, ritornare ad essere un nome appetibile per l’Inter. Ma i rapporti col suo entourage sono tutti da ricostruire, dopo che a novembre l’agente Bentancur aveva parlato di giocatore vicino al club interista. Durissima la replica di Beppe Marotta, che coincise con la chiusura netta dei rapporti.

Nandez all’Inter: due scenari da verificarsi

SVILUPPI − Per vedere Nandez all’Inter, occorre che si verifichino due importanti scenari: ossia che Dumfries parta e che i rapporti tra le due parti, entourage e club nerazzurro, ritornino quantomeno migliori. Il centrocampista uruguaiano, ormai da anni a Cagliari, in questa stagione ha messo a referto due gol e due assist in 32 partite complessive. Solito buonissimo rendimento per lui, che in estate farà la Copa America col suo Uruguay. Ad oggi è una pista fredda, che però potrebbe riscaldarsi all’improvviso più avanti.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno