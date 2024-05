Dumfries in uscita: l’Inter fa il prezzo! Interesse da due club − CdS

Denzel Dumfries è l’indiziato numero uno per lasciare l’Inter in estate. La dirigenza non ha ancora trovato un accordo sul rinnovo e ha già fissato il prezzo per un suo eventuale addio.

LA SITUAZIONE − Se non si trova un accordo sul rinnovo, Dumfries partirà. L’Inter è chiara e non è intenzionata a ripetere un Milan Skriniar 2.0. Il laterale olandese non ha ancora trovato un accordo con Viale della Liberazione. Lui chiede cinque milioni di euro, mentre l’Inter può arrivare massimo a quattro. C’è distanza. Da capire se si può arriverà ad una quadra nelle prossime settimane. In caso di esito negativo, l’Inter lo metterà sul mercato cercando di monetizzare. Il prezzo che ne fanno i campioni d’Italia è di 30 milioni di euro. Di sicuro le pretendenti non mancano e la vetrina dell’Europeo non è una carta da sottovalutare.

Dumfries, si muovono due inglesi: l’Inter cerca i sostituti

INTERESSE − Dumfries rimane sempre un giocatore corteggiato in Premier League. Ad oggi avrebbero mosso interesse due squadre, il Manchester United e l’Aston Villa. Quest’ultima si è qualificata in Champions League e avrà ulteriore denaro per investire e allestire una squadra competitiva in vista della nuova stagione. Dal canto suo, l’Inter sta per guardarsi attorno. Oltre a Holm dell’Atalanta, anche Nahitan Nandez si sarebbe fatto avanti. Ma qui c’è da ricucire un rapporto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno