Zhang: «Inter, punteremo di nuovo al massimo. Dico grazie a Moratti»

Steven Zhang anche dalla Cina continua ad esprimere il proprio orgoglio per il grande successo dell’Inter. Ecco le parole del Presidente nerazzurro, che nelle scorse ore ha partecipato anche ad una diretta sui social con i ragazzi di Simone Inzaghi.

INTENZIONI – Steven Zhang, fresco di successo e seconda stella, racconta come si è avvicinato all’Inter: «Inizialmente non avevo intenzione di diventare presidente, ma poi alcune parole di Moratti mi hanno spinto in questa posizione. Durante i miei studi non immaginavo cosa significasse gestire un club, non sapevo nemmeno cosa fosse lo sport. Puoi percepire questa cultura solo attraverso gli occhi dei tifosi, dagli stadi, puoi sentire la cultura di questa terra e capire che la cultura sportiva americana è diversa da quella europea. Qui è veramente una fede nel cuore di ogni persona».

RINGRAZIAMENTI – Steven Zhang, poi, si sofferma sul rapporto con Massimo Moratti: «Ho chiamato Moratti per ringraziarlo, forse senza di lui, noi tifosi cinesi non avremmo mai sentito parlare dell’Inter. Da piccolo avevo sentito parlare dell’Inter, della Juventus e del Milan; se non fosse stato per lui e per suo padre, forse noi fan cinesi non avremmo avuto questo legame. Oggi sono io a mettere la seconda stella, ma senza i trofei che ha vinto lui prima, non avrei raggiunto quello che ho raggiunto oggi». Lo stesso ex Presidente, proprio ieri, ha raccontato della telefonata.

Zhang ha le idee chiare: ecco cosa si aspetta dall’Inter

OBIETTIVI – Steven Zhang conclude il suo intervento parlando anche della prossimi obiettivi dell’Inter: «Ogni stagione l’obiettivo è puntare al massimo, ogni trofeo ha il suo significato. Molti tifosi dicono di abbandonare certe competizioni, ma questo non è realistico, non si può rinunciare facilmente a nessun onore. Stabiliremo gli obiettivi a seconda delle circostanze specifiche. Tournée in Cina? Al momento, la direzione del lavoro è questa, e siamo già organizzati con alcuni altri grandi club».

Fonte: www.calciomercato.com