De Grandis: «Inter, un’insidia! Arnautovic ha già perso un duello»

L’Inter affronta il Genoa questa sera a Marassi. De Grandis intravede un’insidia in particolare per la squadra di Inzaghi che vuole chiudere bene il 2023. Il giornalista spiega anche il momento negativo di Arnautovic: di seguito il suo intervento a Sky Sport

INSIDIA – L’Inter di Simone Inzaghi stasera scende in campo contro il Genoa vogliosa di riconfermare il primato in classifica. Stefano De Grandis mette in guardia i nerazzurri: «L’insidia, al di là del fatto che Gilardino ha recuperato tutti, è il fatto che il Genoa ha iniziato a giocare bene a calcio. Ha fatto sempre punti all’inizio ma con una tattica diversa, ora riparte anche bene, giocano in verticale, non sono male. Se l’Inter gioca da Inter rimane la più forte del campionato e naturalmente può vincere con chiunque ma il Genoa sta dimostrando di essere una squadra all’altezza».

UN GOL PER RINASCERE – De Grandis prova a interpretare il momento nero di Marko Arnautovic: «Probabilmente ha pensato che la sua prima volta all’Inter non è andata bene, ora è tornato e vuole imporsi. Chiaramente essere la riserva di Thuram, perché all’inizio non si sapeva chi avrebbe giocato, è già un duello perso e quindi questo fa sì che debba sfruttare le sue occasioni e non facendo gol è entrato in depressione. È un centravanti che sa giocare a calcio, il colpo di tacco per Barella è un colpo alla Ibrahimovic e ti può dare morale. Secondo me non è un grande cannoniere, 20 gol non li farà mai ma deve trovare la rete per sentirsi da Inter».