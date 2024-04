Supercoppa Italiana, dopo l’Inter c’è la seconda squadra qualificata

L’Inter la prima squadra a qualificarsi per la Supercoppa Italiana, grazie alla vittoria dello scudetto. Stasera svelata pure la seconda partecipante. Ne mancano ora due.

SECONDA SQUADRA − In vista della Supercoppa italiana che si disputerà nuovamente a gennaio a Riad, oltre, l’Inter, già qualificata per aver vinto lo scudetto, ci sarà anche la Juventus. I bianconeri, nonostante la sconfitta sul campo della Lazio, hanno staccato il pass per la finale di Coppa Italia. Domani arriverà anche la terza squadra qualificata, ossia dalla vincente della sfida tra Atalanta e Fiorentina, si parte dall’1-0 dell’andata a favore dei viola.

Supercoppa italiana, insieme all’Inter un’altra squadra qualificata

FORMAT − L’Inter si è già qualificata per la Supercoppa Italiana, in quanto fresca vincitrice dello scudetto. La seconda squadra è appunto la Juventus. Col nuovo format della Supercoppa, sono quattro le squadre partecipanti: la vincitrice dello scudetto, la vincitrice della Coppa Italia, la squadra perdente nella finale di Coppa Italia e la seconda classificata in campionato. Ad oggi certe Inter e Juventus, poi si giocano il posto Atalanta e Fiorentina. Mentre il Milan, ad oggi, sarebbe la quarta e ultima squadra a partecipare