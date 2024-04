Thuram stacca anche Calhanoglu: la classifica marcatori dell’Inter

Thuram segna un gol pesantissimo per la stagione nerazzurra e non per la classifica marcatori dell’Inter in sé. Una rete storica. Più storica di un normale tricolore. E contribuisce anche ad arricchire il bottino della squadra di Inzaghi, che ha un (altro) obiettivo ormai alla portata

MILANO – La rete di Marcus Thuram nel Monday Night del Derby di Milano verrà ricordata per sempre. Se non altro perché si tratta del gol-Scudetto. Quello della Seconda Stella. Un sigillo importante per l’attaccante francese, che consolida il suo secondo posto nella classifica marcatori dell’Inter alle spalle dell’inarrivabile capocannoniere. Thuram mette a segno il gol numero 94 dell’intera stagione nerazzurra tra Serie A (79), Champions League (10), Supercoppa Italiana (4) e Coppa Italia (1). L’obiettivo quota 100 si avvicina per la squadra di Simone Inzaghi, che ha ancora cinque partite a disposizione. Nell’ordine: Torino, Sassuolo, Frosinone, Lazio ed Hellas Verona. Ma come cambia la classifica marcatori in casa Inter dopo la vittoria in casa del Milan? Il primo posto di Lautaro Martinez è ormai certo da mesi ma occhio ai movimenti sui gradini più bassi del podio. Thuram stacca Hakan Calhanoglu, che adesso insegue a una lunghezza. Nelle retrovie avanza anche Francesco Acerbi, che tocca quota 3. Di seguito la classifica marcatori stagionale dell’Inter di Inzaghi, aggiornata dopo il gol di Thuram in Milan-Inter (1-2) di Serie A.

Classifica marcatori Inter 2023/24: Thuram stacca Calhanoglu sul podio

1. LAUTARO MARTINEZ – 26 Gol

2. Marcus THURAM – 14 Gol

3. Hakan CALHANOGLU – 13 Gol

4. Davide FRATTESI – 7 Gol

5. Federico DIMARCO – 6 Gol

6. Marko ARNAUTOVIC e Alexis SANCHEZ – 4 Gol

8. Denzel DUMFRIES e Francesco ACERBI – 3 Gol

10. Henrikh MKHITARYAN, Nicolò BARELLA, Yann BISSECK e Matteo DARMIAN – 2 Gol

15. CARLOS AUGUSTO, Alessandro BASTONI, Stefan DE VRIJ e Kristjan ASLLANI + Aut. Federico GATTI (Juventus) e Aut. ANGELINO (Roma) – 1 Gol