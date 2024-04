Chi l’ha visto il… Milan? Silenzio assordante post Inter: c’è ansia!

Il Milan è praticamente scomparso dai radar dopo il fischio finale di ieri sera, che ha consegnato all’Inter il suo ventesimo scudetto. Silenzio assordante e surreale.

SCOMPARSO − Chi l’ha visto…Il Milan? Silenzio assordante e surreale del club rossonero, che è praticamente scomparso dopo il derby perso contro l’Inter per 1-2, che ha consegnato alla Beneamata il suo ventesimo tricolore. L’ultimo post su Twitter (X) del Milan è di 23 ore fa, ovvero per comunicare il fischio finale della partita. Milan, se ci sei batti un colpo. Oppure battine…17, come i punti di distacco che l’Inter ti ha dato in classifica. Dal punto di vista comunicativo e del rispetto, il Milan nelle ultime ore ha avuto tutta una serie di gaffe clamorose: dalla musica techno per non far sentire la festa dei giocatori e dei tifosi dell’Inter subito dopo il fischio finale, fino a Stefano Pioli che non si è presentato in conferenza stampa.

Questo l’ultimo tweet del Milan. C’è ansia!