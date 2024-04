Allegri: «Tutti pensavano potessimo stare dietro all’Inter. Ora finale»

Allegri parlando del raggiungimento della finale di Coppa Italia ha fatto riferimento anche alla prima parte di stagione della sua Juventus, quando era in lotta con l’Inter.

CONTENTI − Intercettato da Mediaset, Massimiliano Allegri racconta così la qualificazione della Juventus in finale di Coppa Italia: «Non è mai semplice andare a giocare una finale di Coppa Italia, l’abbiamo giocata tre anni fa con l’Inter e lo scorso anno la semifinale. Ci siamo trovati dietro l’Inter fino a fine gennaio, ma poi c’è stato un crollo. Ora dobbiamo puntellare il posto in Champions e siamo arrivati in finale di Coppa Italia. Questa finale vale la qualificazione in Supercoppa, importante dal punto economico per la società e tecnico per noi. Abbiamo fatto un girone di andata che nessuno si aspettava e tanti pensavano che avremmo combattuto con l’Inter».