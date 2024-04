Teotino: «Inter, ora bisogna ringiovanire! Conti? Sono in ordine»

Teotino consiglia l’Inter sul mercato, ovvero ringiovanirsi per diminuire l’età media della rosa. Poi non ha dubbi sui conti del club.

RINGIOVANIRSI − Gianfranco Teotino, ospite negli studi di Sky Sport, consiglia i campioni d’Italia: «L’Inter secondo me deve un po’ ringiovanirsi perché comincia ad avere un’età media abbastanza alta. Va benissimo Zielinski, va benissimo Taremi però sono altri 30enni. L’Inter deve cominciare ad avere dei sostituti di ventenni che possono crescere. L’Inter deve fare un mercato di grande intelligenza perché non ha un giocatore che salta l’uomo, ma questi sono giocatori che costano e il club non ha tante risorse da poter spendere come sappiamo».

CONTI IN ORDINE − Continua poi Teotino sui conti del club: «Credo che grazie anche ai successi di questi anni, al rafforzamento del valore del brand, dei giocatori e dei premi commerciali il conto dell’Inter ora è in ordine, non è più quello di due anni fa. La semestrale ha chiuso in positivo, magari non sarà così, ma non c’è una necessità di vincere. I problemi dell’Inter sono più strutturali, non incidono sul mercato».