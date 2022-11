Caso Curva Nord, la Digos indaga. Inter e Figc a stretto contatto − CdS

In merito a quanto successo sabato sera tra gli spalti durante Inter-Sampdoria, si sta muovendo la Digos. Intanto Inter e Figc hanno unite le forze per risolvere il problema Curva Nord

SINTONIA − Quanto successo durante Inter-Sampdoria nel secondo anello di San Siro tra alcuni membri della Curva Nord contro altri tifosi nerazzurri rimane inequivocabile. Il tutto dopo aver saputo della morte di Vittorio Boiocchi e l’immediato e forzato sgombramento del settore. Sul fattaccio sta indagando la Digos in attesa dei daspo da inviare mentre l’Inter si è fatta finalmente sentire tramite un comunicato (vedi articolo). Inoltre, come specificato anche dal numero uno della Figc, Gabriele Gravina (vedi articolo), la Federcalcio e il club si stanno operando per risolvere il problema. In termini di responsabilità oggettiva il club non dovrebbe rischiare nulla poiché si sta muovendo per identificare i responsabili dell’accaduto.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Marota