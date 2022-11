Bayern Monaco-Inter, attacco ‘ammaccato’: vive ipotesi mai viste! − CdS

In vista di Bayern Monaco-Inter, l’attacco nerazzurro non è al meglio. Fuori Lukaku e Dzeko non al meglio. Occhio a due ipotesi innovative per Simone Inzaghi

IPOTESI − La gara lo consente. L’Inter potrebbe fare una mini rivoluzione in attacco viste le problematiche legate a Lukaku, non partito per Monaco di Baviera, e Dzeko non al meglio. Occhio alle ipotesi mai viste prime: avanzare Henrikh Mkhitaryan e soprattutto puntare dal primo minuto al baby argentino Valentin Carboni. Si tratta solamente di ipotesi che, se non dal 1′, potremmo vedere magari nella ripresa. Simone Inzaghi vorrebbe cambiare qualcosina (vedi articolo) e Bayern Monaco-Inter può essere un’opportunità. Occhio però a non perdersi del tutto.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno