Bayern Monaco-Inter ‘inutile’? Per i tesorieri di Zhang no! Un esempio − TS

Zhang è partito con la squadra in direzione Monaco di Baviera per assistere questa sera al match fra Bayern Monaco-Inter. Gara tutt’altro che inutile in termini economici

PARTE ECONOMICA − Bayern Monaco-Inter è una sorta di amichevole di lusso fra due squadre già qualificate agli ottavi di Champions League con una giornata di anticipo. Partita però tutt’altro che inutile soprattutto dal punto di vista economico. I ‘tesorieri’ di Viale Liberazione guarderanno attentamente questa partita che potrebbe rimpinguare di utile le casse nerazzurre. L’Uefa elargisce per ogni vittoria in Champions League un premio pari a 2.8 milioni di euro, mentre 930.000 in casa di pareggio. Soldi che si aggiungerebbero ai 9.6 incassati dal passaggio agli ottavi senza considerare il bonus per le tre vittorie e al pareggio accumulati nelle prime 5 sfide. La dimostrazione dell’importanza della gara è data anche dalla presenza di Steven Zhang, il quale è partito con la squadra per dare vicinanza e manforte.