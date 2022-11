Inter, guaio Lukaku: retroscena con la Sampdoria! Fissati nuovi esami – TS

Il calvario di Romelu Lukaku non sembra finire più. Quest’ultimo sabato è arrivato l’ennesimo stop di una stagione costellata di tanti infortuni e pochi gol, per la precisione 2 con la maglia dell’Inter. La situazione è da risolvere al più presto, in ottica Mondiale ma non solo.

IL TORMENTO DI ROM – Romelu Lukaku è costretto a fermarsi ancora una volta in questa prima parte di stagione. L’obiettivo era di riaverlo per i 90 minuti contro la Juventus, ma adesso la situazione sta diventando più grave del previsto. Il riacutizzarsi del fastidio alla cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra ha completamente cancellato la possibilità per Lukaku di giocare per l’Inter. Tra una settimana fissati nuovi esami Ma il rischio concreto è che per rivedere Lukaku in nerazzurro se ne riparlerà per il 2023. Big Rom può tornare in vista dei Mondiali, anche se la sua forma fisica non sarà delle migliori. C’è il grande rischio che si peggiori una situazione già di per sé non facile, iniziata dalla partita contro la Lazio e che ora si è riproposta contro la Sampdoria al minuto 72. Proprio in quel preciso istante e quasi all’oscuro di tutto, Big Rom ha sentito nuovamente dolore alla coscia non palesando il suo malessere.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino