Frattesi in Inter-Torino mostra una nuova versione di sé

Davide Frattesi gioca nel finale di Inter-Torino (2-0), subentrando a Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista numero 16 mostra una nuova versione di se stesso, come evidenziano anche i dati della sua partita.

CAMBIO PIANO – Sembrava che Davide Frattesi dovesse partire titolare in Inter-Torino di ieri. Invece Simone Inzaghi ha scelto ancora una volta la miglior formazione possibile, dimostrando di non accontentarsi dopo la vittoria dello Scudetto. E quindi il numero 16 subentra solo nel secondo tempo, sostituendo l’assistman Henrikh Mkhitaryan. Ma mettendo in campo una versione diversa dalle precedenti.

QUANTA CALMA – Nella sua prima stagione all’Inter Frattesi si è contraddistinto per essere un incursore di livello (e importanza) elevatissimo. Capace di contribuire alla vittoria dello Scudetto con 7 gol, quasi tutti pesantissimi. Ponendo l’efficienza davanti all’estetica. In Inter-Torino invece ha interpretato il ruolo di mezzala destra in modo completamente diverso. Accumulando 18 tocchi in 32 minuti, e ben 16 passaggi (i dati provengono dal report della Lega Serie A). Tra cui un possibile assist per Lautaro Martinez, che però si fa bloccare dal portiere granata. Un coinvolgimento decisamente diverso e più organico di Frattesi, che non disdegna comunque di lanciarsi nello spazio per trovare l’incursione decisiva. La cosa che forse più sorprende è però il 100% di precisione nei passaggi, a fronte di una media dell’81% in questa stagione. Un ottimo segnale in vista della crescita che il numero 16 avrà l’anno prossimo, quando tenterà di bissare i successi di quest’anno.