Frattesi come Vlahovic? Meglio! I numeri parlano chiaro

Davide Frattesi risolve Udinese-Inter (1-2) all’ultimo respiro, grazie all’ennesimo gol da subentrato. Facendo meglio di quasi tutti in Serie A, pure di Dusan Vlahovic della Juventus.

UOMO DEL DESTINO – Quello di Davide Frattesi è ufficialmente un vizio. Sia quello di segnare pur giocando da subentrato. Sia di risolvere all’ultimo minuto partite complicate, permettendo a compagni e tifosi di liberare tutta la carica accumulata nei novanta minuti precedenti. Tanto che l’Inter stessa parla di “Zona Frattesi”, illustrando le similitudini tra il gol di Udine e quello al Verona (qui il video). Il numero 16 nerazzurro si conferma uno dei giocatori più intelligenti nel leggere i momenti dell’azione, e questo lo rende uno dei più efficaci in Serie A. Anzi, uno dei più efficienti. Peggio solo del compagno Lautaro Martinez, ma addirittura meglio di un rivale del calibro di Dusan Vlahovic (e non solo). Del resto, i numeri non mentono.

CALCOLI PRECISI – Nella Serie A 2023/24 il giocatore con la miglior media minuti/gol è ovviamente Lautaro Martinez, capocannoniere con 23 reti. Il capitano dell’Inter timbra con regolarità ogni 99 minuti, nonostante l’astinenza che arriverà almeno fino al derby. Seguono Thomas Henry del Verona, che ha solo 3 gol in 314 minuti (media: 105′). E appunto Frattesi, con 5 gol in 617 minuti, per una media di un gol ogni 123′. La stessa di Vlahovic, che ha sì il triplo dei gol (15), ma giocando anche il triplo dei minuti (1.843). E partendo titolare in 21 occasioni su 26, mentre il centrocampista dell’Inter si ferma a 3 presenze dal 1′ su 25 totali. Numeri che confermano come Frattesi, anche da consapevole riserva, sia un lusso raffinato per l’Inter.