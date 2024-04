Frattesi, com’è possibile? Leao, Chiesa, Okafor, Milik e Kean dietro!

Frattesi ha numeri migliori dei vari Leao, Chiesa, Okafor, Milik e Kean in Serie A considerando minutaggio e gol. L’Inter se lo gode.

GOLEADOR − Davide Frattesi logora chi non c’è l’ha. L’Inter si gode il suo centrocampista dai gol pesanti. Ieri l’ennesimo zampino al fotofinish per rispedire il Milan a meno 14 e avvicinare sempre di più lo scudetto della seconda stella dalle parti di Appiano Gentile. Con la rete messa a referto ieri a Udine, Frattesi è salito a quota sette marcature, cinque in campionato. Numeri assolutamente non banali, se poi confrontate anche con i minuti effettivi giocati dal centrocampista della Nazionale. In primis, Frattesi non è un titolare. Nelle sue 35 presenze stagionali, solamente otto volte è partito dall’inizio. Tre volte considerando solo la Serie A. Trentacinque gettoni per un totale di 1240′. Nonostante ciò, Frattesi riesce sempre a mettere il suo timbro quando viene chiamato in causa.

Frattesi e il confronto in Serie A con i ‘bomber’ di Milan e Juventus

CONFRONTO − Frattesi ha numeri superiori anche a chi di mestiere fa l’attaccante. Non solo superiori ai suoi due compagni, Arnautovic e Sanchez, ma anche e soprattutto guardando fuori dall’Inter. Guardando, nello specifico in casa Milan e Juventus, le due più dirette inseguitrici (si fa per dire), soltanto Vlahovic (lato bianconero) e Giroud (lato rossonero) hanno segnato molti più gol di Frattesi. Scenario, peraltro, più che normale e legittimo. Non vale lo stesso, invece, per i vari Chiesa, Milik, Kean, Leao e Okafor. Il primo ha solamente due gol in più dell’interista, nonostante quasi il triplo del minutaggio. Milik ha, invece, realizzato due gol in meno di Frattesi addirittura con più minuti giocati (620 il nerazzurro 727 il polacco). Zero per Kean (579′ in Serie A). Passando ai due milanisti: Leao ha segnato sei reti contro i 5 di Frattesi in 2053′, mentre Okafor ha gli stessi gol dell’interista, nonostante il minutaggio maggiore (701′).