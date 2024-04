VIDEO – Udinese-Inter 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Inter, posticipo della trentunesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Bluenergy Stadium di Udine.



AL NOVANTACINQUESIMO! – Udinese-Inter 1-2 nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A. Nel quinto minuto di recupero l’Inter si prende una vittoria che permette di continuare a inseguire l’aritmetica nel derby col Milan. Partita a senso unico, ma incredibilmente al riposo in vantaggio ci va l’Udinese. Questo perché al 40′ Lazar Samardzic mette palla dentro, tocca Carlos Augusto e un’incomprensione fra Denzel Dumfries e Yann Sommer fa finire in rete quello che nemmeno era un tiro. Appena iniziata la ripresa proprio Carlos Augusto farebbe 1-1, ma l’assistente (dopo un paio di secondi di attesa) alza la bandierina per fuorigioco. Poco dopo però Maduka Okoye sbaglia il tempo dell’uscita e colpisce in pieno Marcus Thuram, rigore nettissimo. Hakan Calhanoglu fa 15/15 con l’Inter dal dischetto, trasformando per l’1-1 al 55′. Diventa un assedio, manca soltanto l’acuto vincente. Che, come contro il Verona il 6 gennaio, porta la firma di Davide Frattesi. Al 95′ il centrocampista subentrato si fionda su un tiro di Lautaro Martinez respinto da Okoye prima e dal palo poi, per il tap-in a porta vuota. Facile ma pesantissimo, che vale tre punti.

UDINESE-INTER – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Udinese-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.