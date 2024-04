Pagliuca: «Sommer affidabilissimo! Futuro? Mi sarebbe piaciuto uno»

Pagliuca non rinuncia ad elogiare Yann Sommer per questa sua grande stagione all’Inter, ma allo stesso tempo risponde così sul futuro.

AFFIDABILE − Gianluca Pagliuca a Tv Play elogia il portiere dell’Inter: «Sommer ha fatto un’ottima stagione, sempre decisivo e l’Inter ha fatto una plusvalenza incredibile considerando anche l’acquisto e la cessione di Onana. Sommer non è un ragazzino ma è affidabilissimo, vincerà lo scudetto e merita il premio per il miglior portiere. Futuro? A me sarebbe piaciuto Vicario e so che l’Inter c’ha pensato, ma poi è andato al Tottenham. Non dimentichiamo che Sommer ha 35 anni ma è ancora nel pieno della sua forza e per qualche anno sarà ancora il portiere nerazzurro».