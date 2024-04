Inter-Cagliari senza Lautaro Martinez! Chi accanto a Thuram? Due opzioni (+1)

In Inter-Cagliari, oltre Pavard, mancherà Lautaro Martinez per squalifica. Inzaghi, per formare la coppia d’attacco con Thuram, ha due opzioni per sostituire l’argentino più una terza meno probabile

OPZIONI – Simone Inzaghi per Inter-Cagliari, farà i conti con due assenze pesanti per squalifica. Oltre a Pavard, anche Lautaro Martinez è arrivato alla squalifica per diffida, scattata per l’ammonizione rimediata nel finale di Udinese-Inter. Il capitano salterà quindi la sfida di domenica contro i sardi, la vittima preferita del ‘Toro’ in Serie A. Per correre ai ripari il tecnico, per formare la coppia d’attacco con Thuram, ha due opzioni più una terza, però meno probabile. La prima è l’impiego di Alexis Sanchez: il cileno, nelle ultime settimane, ha trovato molto più spazio (complice l’infortunio di Arnautovic) e spesso è stato protagonista di prove positive. Facile immaginare, anche per caratteristiche, che sarà proprio il “Niño Maravilla” a scendere in campo accanto a Thuram. La seconda opzione vede invece l’impiego di Arnautovic dal 1′.

ARNAUTOVIC – L’austriaco, di rientro dall’infortunio, è tornato in campo proprio nel finale di Udinese-Inter dove, con un colpo di tacco, è entrato nell’azione dell’1-2 di Frattesi. L’ex Bologna è alla ricerca di gol e prestazioni importanti: nelle ultime giornate di campionato, presumibilmente, si giocherà la riconferma all’Inter per la prossima stagione e la sfida contro il Cagliari potrebbe essere una di quelle occasioni da cogliere. Difficile però, visto anche il recente rientro dall’infortunio, che Inzaghi possa rischiarlo dal 1′. Più probabile l’impiego a gara in corso, per dare riposo ad uno fra Sanchez e Thuram. C’è anche una terza opzione per sostituire Lautaro Martinez, meno probabile ma sicuramente affascinante.

CAMBIO – La terza opzione vede l’impiego di un centrocampista a supporto di Thuram. L’indiziato potrebbe essere Mkhitaryan, già impiegato a gara in corso nel ruolo “atipico” di seconda punta. Questa opzione potrebbe essere cavalcabile nel caso in cui Inzaghi decida di dare spazio a Frattesi, sulla cresta dell’onda dopo il gol di Udine e desideroso di mettere lo zampino in altre partite. Difficile però che Inzaghi possa abiurare dai suoi diktat tattici, anche se, contro l’Udinese, nel finale si è vista un’Inter spregiudicata con un 3-4-1-2 visto raramente da quando il tecnico è sulla panchina dei nerazzurri. Con lo scudetto quasi in tasca, il tecnico potrebbe decidere di “sperimentare” e provare nuove soluzioni. Le indicazioni che arriveranno dagli allenamenti della settimana sapranno dire di più sulle idee del tecnico.