FOTO – Darmian celebra la festa dell’Inter, Zanetti lo incorona!

Darmian ha avuto parte attiva nella conquista dello scudetto da parte dell’Inter. Il numero 36 ieri si è divertito, come tutti i suoi compagni, nell’imponente festa per le vie di Milano. Il suo post di ringraziamento vede un elogio verso di lui da Zanetti.

DA DARMIAN A ZANETTI – La festa scudetto dell’Inter di ieri ha avuto numeri impressionanti per partecipazione, seguito, intensità e voglia di celebrare i nuovi campioni. Con gli stessi giocatori che, più volte, hanno evidenziato come non avessero mai visto niente di simile nella loro carriera. Fra questi anche Matteo Darmian, uno che in campo ha sempre dato tutto e fornito un rendimento esemplare. Il numero 36, in un post su Instagram, all’indomani della festa scudetto ha voluto ringraziare i tifosi dell’Inter per l’affetto. “Quanto sei bella Milano”, il testo utilizzato. E, fra gli innumerevoli ringraziamenti nei commenti, spunta anche uno particolare: quello di Javier Zanetti, il vice president.

La risposta di Zanetti al post di Darmian

“Solo una parola, Esempio”, ha scritto Zanetti all’indirizzo di Darmian nei commenti al post su Instagram. Un’incoronazione vera e propria, da parte di chi (non solo nella sua infinita carriera all’Inter e non solo in campo) ha fatto dell’essere esemplare una delle sue principali caratteristiche come persona.