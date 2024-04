Il Sassuolo riparte subito puntando l’Inter: attesa per un infortunato

Il Sassuolo ieri ha patito l’ennesima disfatta di una stagione finora da incubo, perdendo 5-1 contro la Fiorentina. Sabato i neroverdi giocheranno contro l’Inter e oggi hanno subito ripreso ad allenarsi.

IN CAMPO – Niente riposo per il Sassuolo, dopo l’umiliante sconfitta di ieri per 5-1 al Franchi contro la Fiorentina. Un KO che lascia la squadra di Davide Ballardini a un passo dalla retrocessione in Serie B: è a -5 dalla quartultima con quattro giornate rimanenti. La prossima contro l’Inter, sabato alle 20.45 a Reggio Emilia. Oggi subito allenamento, ancora però senza novità su Grégoire Defrel: sabato l’attaccante ha riportato un problema fisico e il suo infortunio è da valutare per la prossima.

Sassuolo-Inter, il report di ripresa della squadra di Ballardini

SASSUOLO-INTER, -5 – “Neroverdi subito in campo questa mattina al Mapei Football Center in vista del prossimo impegno di campionato, il match che il Sassuolo giocherà contro l’Inter sabato sera 4 maggio alle ore 20,45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Soltanto lavoro defaticante per chi è sceso in campo ieri sera contro la Fiorentina, per gli altri riscaldamento, esercitazioni tecniche, partitelle a tema a campo ridotto e lavoro metabolico a secco.

La settimana proseguirà con una seduta d’allenamento in programma martedì pomeriggio presso il centro sportivo neroverde”.

Fonte: sassuolocalcio.it