Dumfries rischia per lo sfottò a Theo Hernandez? Novità dalla FIGC

Dumfries ha tenuto per pochi minuti uno striscione di sfottò verso Theo Hernandez, durante la festa scudetto dell’Inter di ieri. Un qualcosa che potrebbe costargli un provvedimento, perché si muove la Procura FIGC.

LA CONFERMA – Era un qualcosa di atteso, dopo quanto successo ieri, ora c’è pure la conferma. La Procura Federale ha aperto un fascicolo nei confronti di Denzel Dumfries, per lo sfottò con lo striscione esposto su Theo Hernandez in occasione della festa scudetto dell’Inter. Nello specifico mostrando lui stesso che tiene al “guinzaglio” l’avversario. L’episodio passa quindi ora al vaglio della FIGC, che dovrà decidere se sanzionare o meno il numero 2 nerazzurro. A riportarlo è Sport Mediaset, dando come possibile violazione di Dumfries quella dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a lealtà, correttezza e probità.

Cosa rischia Dumfries per lo striscione su Theo Hernandez?

CASO DUMFRIES – Come segnalato già questo pomeriggio, ci sono dei precedenti in tal senso. Uno riguardante proprio lo stesso Theo Hernandez, che durante la festa scudetto del Milan nel 2022 aveva (assieme ai compagni dell’epoca Rade Krunic, Mike Maignan e Sandro Tonali) esposto degli striscioni offensivi verso l’Inter. Idem Nicolò Zaniolo e Gianluca Mancini esponendosi contro la Lazio rispettivamente dopo la vittoria dell’UEFA Europa Conference League e dell’ultimo derby. In tutti questi casi, la FIGC ha poi disposto una multa fra 4.000 e 5.000 euro per i tesserati coinvolti. Questo è quello che rischia Dumfries, che quindi al massimo riceverà un’ammenda ma non rischia di dover saltare qualche partita dell’Inter per squalifica.