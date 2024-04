De Vrij: «Milano è nerazzurra! Stagione da incorniciare»

De Vrij è reduce da una giornata memorabile, quella della festa scudetto dell’Inter. Il difensore olandese, all’indomani delle celebrazioni con oltre 300.000 tifosi, ringrazia tutti sui social.

IL SALUTO – Stefan de Vrij ha dato una grande mano all’Inter per lo scudetto della seconda stella. Pur non essendo stato titolare, con Francesco Acerbi spesso preferito al suo posto, ha permesso di vincere la Serie A e lo scudetto. Con tanto di partecipazione alla festa con 300.000 tifosi. All’indomani del trionfo in Duomo, il difensore ha voluto mandare un messaggio ai tanti nerazzurri che lo hanno sostenuto, non solo nella giornata di ieri.

Il saluto di de Vrij ai tifosi dell’Inter

IL POST – De Vrij ringrazia sul suo account Instagram per la festa scudetto dell’Inter. Questo il suo post: “Una giornata incredibile per festeggiare la seconda stella in una stagione da incorniciare. Grazie a tutti i tifosi per rendere questo momento così speciale! Milano è nerazzurra”. Con il messaggio, il difensore ha anche messo una serie di foto che lo ritraevano nella giornata di ieri. Un modo bello per omaggiare i tantissimi che ieri hanno affollato le vie di Milano, seguendo il percorso dei due pullman arrivati in tarda serata in Duomo.