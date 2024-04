UFFICIALE − Sassuolo, niente Fiorentina per un big! Dubbi con l’Inter

Il Sassuolo, invischiato in piena lotta per non retrocedere, contro la Fiorentina dovrà fare a meno di un attaccante. Le sue condizioni saranno rivalutate in vista dell’Inter.

TEGOLA − Gregoire Defrel salta Fiorentina-Sassuolo per un un fastidio muscolare al polpaccio sinistro. Lo ha appena comunicato il Sassuolo, tramite i suoi canali ufficiali. Sicuramente una tegola per mister Davide Ballardini, impegnato nell’impresa di salvare i neroverdi, ad oggi penultimi in classifica. Da capire se il giocatore potrà essere disponibile sabato prossimo contro l’Inter. I nerazzurri, campioni d’Italia, arriveranno al Mapei per giocare la partita delle 20.45 e valida per la trentacinquesima giornata di campionato.