Condò: «Skriniar in panchina da un mese! Al PSG non serviva?»

Skriniar anche ieri ha fatto lo spettatore in PSG-Borussia Dortmund, guardando i suoi compagni perdere 0-1 e uscire alle semifinali di Champions League. Condò, su Sky Sport, si chiede se non servisse utilizzare l’ex difensore dell’Inter.

L’INGRATO A CASA – Per Milan Skriniar, fra infortuni e panchina, la carriera dopo aver tradito l’Inter non è certo tutta rose e fiori. Anche ieri sera, il difensore era in panchina mentre il suo PSG perdeva la semifinale di Champions League 0-1 contro il Borussia Dortmund, uscendo in semifinale. Paolo Condò gli dedica qualche parola: «Pensando alle caratteristiche di Niclas Fullkrug, che ha segnato il gol dell’andata, e al modo in cui è arrivato il gol di Mats Hummels nella gara di ritorno, Skriniar non sarebbe stato più utile? Dico Skriniar perché è da un mese che sta in panchina. Lui è stato a lungo assente per infortunio, ma da circa un mese è tornato in panchina».

Skriniar ultima scelta nel PSG che esce in Champions League

LA SCELTA – Al posto dell’ex Inter ha giocato Lucas Beraldo, sovrastato da Hummels sul gol partita. Condò non è d’accordo su questa decisione di Luis Enrique, che aveva già fatto lo stesso mercoledì scorso dopo l’infortunio di Lucas Hernandez: «Skriniar era sia all’andata sia al ritorno in panchina. Capisco che non fosse al massimo, ma le caratteristiche sue sarebbero state perfette sia per marcare Fullkrug sia per aiutare il PSG. Che mi pare abbia un grosso problema, ripensando anche alla gara col Barcellona, sui calci d’angolo».