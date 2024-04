FOTO − Carlos Augusto ringrazia: «Tifosi nerazzurri, siete fantastici»

Carlos Augusto ringrazia il popolo interista, dopo la grande festa scudetto di ieri dell’Inter. Il brasiliano in estasi per la vittoria del suo primo scudetto.

FANTASTICI − Carlos Augusto festeggia il suo primo scudetto in carriera e lo fa ringraziando il popolo nerazzurro, che ieri ha raggiunto in massa le strade di Milano per festeggiare l’ambito trofeo. Il brasiliano ha partecipato alla festa di tutta la squadra sopra il pullman, che ha percorso più di otto chilometri partendo da San Siro verso le 16 e arrivando in Duomo alle 23. Più di 300 mila cuori nerazzurri in festa per una giornata indimenticabile. Su Instagram, Carlos Augusto ha ringraziato tutti pubblicando una storia.

Soddisfazione enorme per l’ex Monza.