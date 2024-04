Carboni, l’Inter valuta il suo futuro: tre opzioni! Una fattibile − CdS

L’Inter valuta il futuro di Valentin Carboni, baby talento argentino di 19 anni attualmente in prestito al Monza. A fine stagione tornerà a Milano. Tre opzioni in ballo.

TRIPLA OPZIONE − L’Inter sa di avere un tesoro in casa e significa Valentin Carboni. Il baby argentino del 2005, già nel giro della Nazionale Maggiore, si trova attualmente in prestito al Monza. L’Inter lo valuta sui 30-35 milioni e già a gennaio ha rifiutato un’offerta da 20 proveniente dalla Fiorentina. Per lui sono tre le opzioni in ballo. La prima, quella più probabile, è il ritorno alla base per poi girarlo nuovamente in prestito in un’altra squadra. Una destinazione giusta e gradita, che permetta al ragazzo di esplodere definitivamente per poi riprenderlo già bello che pronto per diventare protagonista all’Inter. La seconda, meno percorribile, è quella di una cessione ma col diritto di recompra. Ma, vista la valutazione che ne fa l’Inter sarebbe molto complicato porre tale clausola, che nel caso si aggirerebbe sui 50 milioni di euro. Ovviamente poco consona. La terza opzione, anche questa ad oggi poco quotata, sarebbe la permanenza di Carboni come quinta punta. Dal punto di vista delle liste Uefa, l’argentino troverebbe posto addirittura nella lista B, ma rimane un interrogativo: quanto giocherebbe in concreto in una squadra che dovrà essere competitiva sia in serie A sia in Europa?

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.