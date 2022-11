Zazzaroni: «L’Inter l’unica che può battere il Napoli. Comunicato? Non basta!»

Zazzaroni analizza diversi punti riguardanti il mondo Inter. A partire dallo stato di forma, passando per le condizioni di Lukaku e finendo alla situazione verificatasi a San Siro nel corso della partita contro la Sampdoria. Di seguito il pensiero espresso dal giornalista a “Pressing”.

QUALITÀ – Ivan Zazzaroni fa il punto della situazione in casa Inter. Il giornalista, intervenuto su Italia 1 a “Pressing”, dichiara: «È un miracolo che la Roma sia davanti all’Inter e alla Lazio. I nerazzurri sono gli unici con una qualità complessiva in grado di battere il Napoli. Inter e Juventus hanno preso due giocatori over 30, il rischio ci può stare. Il problema di Romelu Lukaku non è facilmente individuabile o prevedibile. Però va bene lo stesso perché lo hai venduto per 115 milioni di euro e lo hai riportato per 8. Anche se lo perdi per quattordici giornate hai fatto bingo lo stesso. Poi lo ritrovi a gennaio in grande condizione. E comunque hai Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Joaquín Correa. L’Inter ha più giocatori a disposizione rispetto alla Juventus. Ho sentito dire che Simone Inzaghi ha goduto dell’effetto post-Antonio Conte. Quando andava male, invece, l’effetto era finito. Ora che va bene è ritornato? Sulla vicenda di Inter-Sampdoria dico che le società si dissociano solo per iscritto. I comunicati (vedi articolo) non significano nulla, bisogna fare qualcosa di più concreto. A Torino la Juventus qualcosa ha fatto. I capi ultras hanno più di sessanta anni e lo fanno da trenta. La curva è di loro proprietà e all’interno fanno i loro traffici, anche di droga. Vittorio Boiocchi aveva settecento biglietti dell’Inter a disposizione e i parcheggi erano di sua titolarità. Queste cose ti lasciano perplesso, anche perché le società hanno rapporti con la tifoseria organizzata, per i dissensi, i fischi e gli striscioni».