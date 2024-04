‘Bento subito’, per l’Inter è un’urgenza! E c’è un posto libero − CdS

L’Inter ha fretta di chiudere per il portiere brasiliano Bento Matheus Krepski. Il club nerazzurro lo ha messo in cima alle priorità, per evitare pericoli ‘inglesi’.

FRETTA − Tutto su Bento e anche in fretta. L’Inter ormai ha deciso: il prossimo portiere sarà Bento, il brasiliano dell’Athletico Paranaense e già nel giro della Nazionale verdeoro. In attesa del vertice dirigenziale, che ci sarà al termine della stagione, Ausilio si è già portato avanti ed è pronto a chiudere per l’interessantissimo estremo difensore. Se fosse stato sia per lui che per lo stesso portiere, in realtà, Bento sarebbe già stato nerazzurro la scorsa estate, ma per volere dell’Athletico Paranaense l’operazione è stata posticipata all’estate successiva: ossia a questa. L’Inter non pagherà la clausola rescissoria da 60 milioni di euro, ma cercherà di prenderlo per una quindicina. E lo dovrà fare in fretta per evitare qualche pericoloso smacco dalla Premier League. Bento, nei piani dell’Inter, dovrebbe ripercorrere lo stesso percorso di Julio Cesar: ovvero arrivare da secondo, al fianco di Sommer, per poi prendere gradualmente il posto da titolare. D’altronde, ci sarà sin da subito uno slot libero da colmare, visto che l’Inter non riscatterà Emil Audero per sette milioni dalla Sampdoria. Dunque, anche per la lista Uefa non ci sarebbero problemi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno