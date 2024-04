Di Canio: «Inter, in Europa senza il tuo gioco meraviglioso! Dico cosa serve»

L’Inter ha appena conquistato uno scudetto, festeggiato in maniera meravigliosa con un numero esagerato di tifosi, ma Paolo Di Canio pensa già alla prossima Champions League.

INCREMENTARE – Secondo Paolo Di Canio, ospite nel salotto di Sky Sport 24, l’Inter la prossima stagione dovrebbe potenziare alcune situazioni pensando alle competizioni europee che l’attendono: «L’Inter ha due gol e mezzo di media a partita in campionato. Una squadra che vuole ambire e stare a grandi livelli deve aumentare quella qualità anche in Europa. Lautaro Martinez è uno che segna un gol a partita, qui è uno che segna un gol ogni quattro partite e mezzo. Il che non vuol dire che non sia stato bravo però deve incrementare, perché è un giocatore che può farlo. L’Inter quest’anno in Europa, se ci pensiamo, quasi mai ha fatto vedere questo gioco meraviglioso che invece ci ha fatto vedere in campionato. L’Inter deve prendere un centrale giovane? Ne serve uno però che abbia già una buona esperienza. Perché Bisseck mi sembra uno che possa crescere bene. Ha fisicità, è un giocatore moderno, va in penetrazione».