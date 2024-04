Assogna: «Thuram un mix tra Lukaku e Dzeko. Intuizione!»

Paolo Assogna, in diretta dagli studi di Sky Sport, ha giudicato il colpo Marcus Thuram fatto in estate dalla dirigenza dell’Inter.

ATTACCANTE – Il colpo fatto in estate è stato fantastico e ha portato alla seconda stella. Tra gli uomini cardine dell’Inter c’è anche l’attaccante francese, Paolo Assegna lo descrive in questo modo: «Rappresenta la simbiosi perfetta degli ultimi due attaccanti dell’Inter, ossia Lukaku e Dzeko. Va in profondità come Lukaku, è un regista offensivo come Dzeko. Thuram è tutto questo, parliamo delle intuizioni della dirigenza e non tanto degli allenatori. Questo giocatore esalta le caratteristiche di Inzaghi da mister. Io oggi spenderei molto di più per i dirigenti piuttosto che per gli allenatori. Abbiamo visto che il trading con i giocatori ha accezione positiva quando c’è competenza e sinergia con la direzione tecnica».