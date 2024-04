Biasin: «L’Inter non ha finito, ma appena iniziato! Forti nello spirito»

Non può mancare il commento di Fabrizio Biasin, giornalista e grande tifoso nerazzurro, a conclusione della magica giornata di festeggiamenti dell’Inter.

INTENTI – Fabrizio Biasin, intervenuto in collegamento con lo studio di Pressing, racconta da tifoso le emozioni provate nel corso della festa scudetto dell’Inter. Il giornalista, anche sulle sue sensazioni per il futuro, dichiara: «È stata una giornata meravigliosa, ho avuto la fortuna di stare in Piazza Duomo fino a tardi e c’era un’atmosfera e un affetto incredibile, per una squadra che ha dimostrato di essere fortissima sul campo ma di avere anche uno spirito che non sempre si è visto, anche in squadre vincenti. Il fatto che quest’anno ci sia stata una comunione d’intenti generale è la riprova di questa festa».

Le certezze di Biasin sull’Inter del domani

NON L’ULTIMA – Fabrizio Biasin è certo di una cosa sul futuro dell’Inter: «L’immagine che si deve fissare è quella di una squadra che non ha finito, anzi secondo me è all’inizio del suo percorso. Poi si possono fare tutti i ragionamenti del caso: il mercato della prossima estate, l’età media dei giocatori che vanno e vengono. Però questo è un gruppo che ha appena iniziato il suo percorso, da questa cosa deve partire e può solo che migliorare. La gioia dei tifosi oggi è quella di chi può dire di aver assistito a una grande vittoria ma, forse, non sarà l’ultima». Così Fabrizio Biasin conclude il suo intervento a Pressing e la giornata di festeggiamenti dell’Inter della seconda stella.