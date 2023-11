Locatelli punta Juventus-Inter: le ipotesi sul recupero – TS

Locatelli non ha partecipato al ritiro dell’Italia per un infortunio accusato contro il Cagliari. Il centrocampista resta in dubbio per Juventus-Inter: gli aggiornamenti da Tuttosport.

CE LA FA O NO? – Il dubbio legato a Manuel Locatelli sarà fra i principali nella settimana che porterà a Juventus-Inter. Dopo uno scontro di gioco otto giorni fa col Cagliari, il centrocampista ha riportato la frattura della decima costola. Pur rimanendo in campo, ha poi visto il dolore aumentare e per questo non ha potuto rispondere alla convocazione dell’Italia. Locatelli è tornato a Torino, sta facendo terapie per accelerare la formazione del callo osseo e ovviamente ha il derby d’Italia come obiettivo. La sua presenza non è ancora da scartare, ma le condizioni saranno valutate giorno dopo giorno. La presenza di Locatelli per domenica prossima rimarrà in bilico fino all’ultimo.

Fonte: Tuttosport – S.BAL.