Mourinho a ruota libera: «Italia, poco talento! A Roma una bugia»

L’ex Inter Mourinho ha parlato a ruota libera prima dell’amichevole tra Portogallo e Croazia. Il tecnico del Fenerbahce tira frecciate a Roma e Italia.

BORDATA – José Mourinho, fresco allenatore del Fenerbahce, ha tirato un’altra dura frecciatina nei confronti della sua ex Roma, che lo scorso 16 gennaio lo ha esonerato. Il tecnico parla così: «La Roma giocava per vincere perché dicevano che quando c’ero io si giocava per vincere, ma non era vero. Tanto che dopo la mia partenza non è cambiato nulla. Nelle competizioni europee era fuori dagli schemi, a livello nazionale non è cambiato nulla».

POCO TALENTO – Dopodiché, Mourinho ha detto la sua sulle nazionali favorite per Euro 2024 bocciando la Nazionale di Luciano Spalletti contraddistinta da un netto blocco Inter: «È una questione semantica. Praticamente tutti la pensano come me. Portogallo, Inghilterra, Francia, poi Germania, Spagna. L’Italia? Non credo. Non è una generazione molto talentuosa. Non credo che vinceranno ancora».

Fonte: Sport Mediaset.it