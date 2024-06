FOTO − Festa Curva Nord Inter nel vivo, c’è pure un dirigibile!

La Curva Nord dell’Inter sta festeggiando all’Idroscalo di Milano per celebrare la vittoria del grandioso scudetto della squadra di Inzaghi. Pure un dirigibile.

LA FESTA CONTINUA – All’Idroscalo di Milano, la Curva Nord dell’Inter sta festeggiando alla grande il meraviglioso scudetto dell’Inter campione. Il tifo organizzato nerazzurro, dopo le bellissimi immagini in Darsena, si è spostata proprio all’Idroscalo, dov’è spuntato pure un dirigibile con tanto di scritta Curva Nord Inter. Tifosi in massa per continuare a festeggiare ancora a lungo.

Le celebrazioni non finiscono qui. La Curva Nord non ha assolutamente finito di festeggiare per questa grandiosa stagione dell’Inter.