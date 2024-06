Zanetti: «Rinnovo Lautaro Martinez, trovati su tutto! Felice»

Zanetti è a Salerno per l’evento di Operazione Nostalgia, partita alla quale stanno partecipando diversi ex grandi giocatori di Serie A. Intervistato da Sportitalia, mostra la sua felicità per il rinnovo di Lautaro Martinez.

RITORNO IN CAMPO – Serata all’Arechi per Javier Zanetti, che ha giocato poco più di un’ora nella partita esibizione del raduno di Operazione Nostalgia. All’uscita dal campo è divertito per l’evento: «Ci siamo divertiti tantissimo, veramente è bello ritrovarci e ricordare quei momenti. Soprattutto con tutta questa gente che è venuta qui a vederci: siamo contenti. Ci manteniamo in forma, cerchiamo di mantenerla un po’. Non siamo come prima, però cerchiamo di essere ancora in forma. Felice per il rinnovo di Lautaro Martinez? Sì, molto contento. Lautaro Martinez è il nostro capitano, è un punto di riferimento. Ci siamo trovati su tutto, lui rimane a Milano e anche la sua famiglia. Siamo contenti di questo rinnovo».

Zanetti dal rinnovo di Lautaro Martinez alla Copa América

APPUNTAMENTO – Sportitalia, dove è intervenuto Zanetti, trasmetterà tutta la Copa América. Il vice president dell’Inter spera che l’Argentina possa bissare il titolo: «Giocare io la Copa América? Devo parlare prima con Lionel Scaloni, se mi mette dentro la lista dei ventisei (ride, ndr). Mi piacerebbe molto, però spero che faccia bene. Vincere? Speriamo. Sarà difficile, c’è l’Uruguay che sta facendo bene. Poi tutti dicono che il Brasile non è in un bel momento, ma ha giocatori che in qualsiasi momento possono fare la differenza. Dobbiamo stare attenti, ma speriamo. Vi verrò a trovare, che sia una grande Copa América».