Juventus-Inter ha già un undici coi voti: tre al top, uno sotto il 6 – TS

Fino all’interruzione del campionato, l’Inter ha guidato la classifica della Serie A. Tante note positive della stagione dei nerazzurri secondo Tuttosport. Si ipotizza la probabile formazione nello scontro diretto con la Juventus.

BILANCIO PRE JUVENTUS-INTER – La stagione dell’Inter in questa prima parte è stata molto positiva. Tuttosport ha votato i migliori e i peggiori. A guidare la squadra c’è Simone Inzaghi con un 8 in pagella, elogiato anche per il suo coraggio di dichiarare l’obiettivo scudetto già ad agosto. Il simbolo di questo cammino è sicuramente Lautaro Martinez, che prende un 9 pieno per la sua stagione perfetta. A seguirlo con voto 8 ci sono Marcus Thuram e Federico Dimarco. Il primo viene elogiato per il grande impatto sul campionato a lui straniero, il secondo per i suoi gol, assist e cuore di fede nerazzurra messo in campo in ogni partita. Prende 7,5 Hakan Calhanoglu, che rappresenta una risorsa preziosa e insostituibile in mediana. Il peggiore sembra essere Nicolò Barella con un 5,5 in pagella, perché da lui è lecito aspettarsi qualcosa in più.

FORMAZIONE – In vista dello spareggio valido per il primo posto in Serie A contro la Juventus, Tuttosport ha ipotizzato la probabile formazione per l’Inter nel derby d’Italia: Sommer, Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino