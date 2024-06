Barella, allarme rientrato! Inter e Italia ottimisti: due attività − Sky

Barella non preoccupa e ora l’Italia guarda con maggior ottimismo a Euro 2024. Il centrocampista dell’Inter seguirà due fasi di recupero.

HIGHLANDER – Nicolò Barella è in fase di recupero. Il centrocampista dell’Inter non allarma la Nazionale, dopo i controlli avvenuti stamattina. Inoltre, lo stesso CT Luciano Spalletti a Sky Sport aveva dato importanti rassicurazioni. Marco Nosotti, in collegamento da Coverciano per Sky Sport 24, conferma e ribadisce: «Allarme rientrato, la situazione era sotto controllo sia dallo staff medico della Nazionale che dell’Inter, i quali erano a stretto contatto. Barella highlander, vuole giocare sempre. Il riposo e le terapie fatte vanno bene e bastano per il recupero. Ci potrebbe essere già nella partita contro l’Albania. Domani ovviamente non ci sarà contro la Bosnia».

Barella verso Euro 2024: sale di quota l’ottimismo

FONDAMENTALE – Barella cammina a passi spediti dunque verso l’Europeo. Notizia di importanza fondamentale per l’Italia di Spalletti, che ha già perso due elementi come Acerbi e Scalvini. Il recupero del centrocampista dell’Inter, tra i migliori al mondo nel suo ruolo, è sicuramente un toccasana per il CT azzurro. La mezzala riposerà tutta la settimana in vista dell’esordio di sabato prossimo contro l’Albania. Da capire se potrà giocare subito dall’inizio o a gara in corso.