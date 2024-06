Sommer: «Non tutto alla perfezione, ma saremo pronti per l’esordio»

Sommer, portiere dell’Inter e numero uno della Svizzera, ha parlato al termine della partita amichevole tra la sua nazionale e l’Austria di Arnautovic.

RECUPERARE PER L’EUROPEO – Il portiere dell’Inter Yann Sommer ha giocato da titolare la sfida tra Svizzera e Austria pareggiata 1-1. A fine partita, si è espresso così su RSI: «L’ultima partita prima di un torneo come l’Europeo è sempre importante. La prestazione è stata buona anche se non tutto è andato alla perfezione. Ci siamo allenati in modo molto intenso negli ultimi giorni per arrivare pronti tra una settimana, per cui è normale che le gambe non siano fresche al massimo e la concentrazione non sia ancora al cento per cento. Ora è importante recuperare bene nel giorno libero e poi si parte per Stoccarda. Speriamo che Embolo possa essere pronto per le prime partite, ma abbiamo tanta qualità davanti».

Sommer fiducioso verso Euro 2024: anche l’Inter tiferà Svizzera

PRONTO – Sommer è tra i giocatori dell’Inter che saranno protagonisti ad Euro 2024. Il numero uno nerazzurro e della nazionale elvetica non vede l’ora che il torneo continentale inizi. La Svizzera, nell’ultimo Europeo giocato nel 2021, è arrivata fino ai quarti di finale venendo poi battuta solamente dalla Spagna. Agli ottavi Sommer e compagni buttarono fuori gli allora campioni del Mondo della Francia di Kylian Mbappe, con il numero uno oggi dell’Inter protagonista assoluto. Ad Euro 2024, la Svizzera dovrà vedersela contro Germania, Scozia e Ungheria nel gruppo A.