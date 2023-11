McKennie a rischio per Juventus-Inter? Due debutti in preallarme – CdS

McKennie ieri ha lasciato anzitempo il ritiro degli Stati Uniti per un infortunio. Questo apre dei dubbi in vista di Juventus-Inter, col Corriere dello Sport che non esclude soluzioni d’emergenza per Allegri.

NESSUNO IN MEZZO – La notizia è arrivata direttamente dal ritiro americano: Weston McKennie ha lasciato il gruppo della nazionale per una tendinopatia al ginocchio sinistro. Il centrocampista torna a Torino e sarà valutato direttamente dallo staff medico della Juventus, come succede in questi casi. Lato bianconero parlano di precauzione e giocatore non in dubbio, ma McKennie è da riverificare quando sarà effettivamente in Italia. Con Manuel Locatelli già in dubbio e le squalifiche di Nicolò Fagioli e Paul Pogba un problema in più per Massimiliano Allegri, in vista di Juventus-Inter. Anche perché Fabio Miretti è tornato in anticipo dall’Italia Under-21 per lombalgia ed è in dubbio come Tim Weah. Se McKennie non dovesse farcela la prima opzione è Hans Nicolussi Caviglia: una presenza in stagione, col Cagliari otto giorni fa, non da titolare. Le alternative sono Adrien Rabiot davanti alla difesa con Andrea Cambiaso e Samuel Iling-Junior mezzali o addirittura Joseph Nonge Boende, della Next Gen. Per lui sarebbe l’esordio assoluto.

Fonte: Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore