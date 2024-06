Paventi: «Marotta presidente Inter? Scelta da lontano! Lui adattato»

Una delle notizie di settimana è senza dubbio quella della nomina di Marotta nuovo presidente dell’Inter. Paventi, in collegamento con Sky Sport 24, spiega cosa porti questa grossa novità.

LA SCELTA – Da martedì Giuseppe Marotta è a capo del nuovo organigramma dell’Inter. Con Andrea Paventi che guarda al passato: «È il ventiduesimo presidente dell’Inter, che torna ad averlo italiano. Ha lavorato tutti questi anni per svolgere un ruolo di questo tipo, dove una personalità forte come Marotta si è saputa adattare negli anni sapendo tenere alto il livello. Lui era amministratore delegato con delega sull’area sportiva, ci rimane pur diventando presidente. Un segno di continuità nel passaggio da Suning a Oaktree, l’ambizione rimane alta e le mosse del fondo statunitense danno fiducia per i risultati che l’Inter vuole conseguire».

Marotta nuovo presidente dell’Inter: garanzia per Oaktree

IL CDA – Marotta guida un nuovo gruppo dirigenziale dell’Inter di Oaktree. Paventi fa il punto: «Si riparte da un nuovo presidente e da un nuovo Consiglio d’Amministrazione. Ci sono due membri indipendenti come Amedeo Carassai e Carlo Marchetti oltre a sei nuovi. Marchetti era uno dei personaggi entrati in lizza per la carica di presidente, anche se probabilmente la scelta di Marotta nasce da lontano e non dagli ultimi giorni. Sono stati però bravi a tenerla nascosta, fino a poche ore prima dell’ufficialità. C’è innovazione e figure nuove, però anche volontà di tenere ad alti livelli il club. Questo è una garanzia per i tifosi, che erano un po’ preoccupati per il futuro del club come succede sempre in questi cambi».