Jacobelli IN esclusiva: «Oaktree all’Inter, tre segnali importanti! Marotta tra questi»

Jacobelli in una lunga intervista ha parlato dell’Inter Campione d’Italia, di Oaktree nuovo proprietario e della scelta di puntare su Giuseppe Marotta come nuovo presidente del club. Poi un commento anche su Valentin Carboni, confermato nella lista dei 100 giovani candidati al Golden Boy 2024. Leggi l’intervista completa su Calcio-News.it.

Jacobelli, quanto è importante il “blocco Inter” in questa Italia che si prepara a giocare l’Europeo2024?

Questo blocco è molto prezioso. Parliamo di una squadra che si è ri-italianizzata e questo è un bene. Peccato non vedere Francesco Acerbi a cui auguriamo di rimettersi nel tempo più veloce possibile, ma ci sono altri giocatori dell’Inter molto importanti. Contro la Turchia non c’era Barella, un giocatore fondamentale, ma presumo che domenica nel test contro la Bosnia ci sarà o avremo novità sul suo recupero. Dimarco, a proposito di giovani talenti cresciuti nei settori giovanili, ha vissuto esperienze anche all’estero in prestito, ma l’imprinting interista non l’ha mai lasciato, tant’è che adesso gioca titolare anche in Nazionale.

Valentin Carboni per il secondo anno consecutivo inserito nella lista dei 100 migliori giovani Under-21 per il Golden Boy 2024. Jacobelli, come valuta la stagione del ragazzo in prestito al Monza?

Quando si parla di attaccamento alla maglia mi riferisco proprio a questo, Carboni deve essere uno di questi. Mi riferisco a giocatori che essendo cresciuti nella società per la quale poi giocano in prima squadra, è chiaro che maturi uno spirito di corpo che cresce dentro di sé. L’Atalanta che ha vinto l’Europa League ha Scalvini, Ruggeri, Carnesecchi, Zappacosta che è cresciuto nel settore giovanile. Questa è la strada da seguire! Si pensa sempre che l’erba del vicino è sempre più verde. I giovani talenti ci sono, facciamoli giocare

Inter, cambia la proprietà ma non il management

Jacobelli, l’Inter passa da Suning a Oaktree. Il nuovo fondo americano sembra aver messo subito le cose in chiaro

Nella gestione Zhang non solo sono arrivati 7 titoli, ma non si può mai, e sottolineo mai, dimenticare il lavoro svolto da Zhang. Grazie al lavoro del suo successore Giuseppe Marotta, ma anche Piero Ausilio, Dario Baccin e Alessandro Antonello. Credo che la conferma in toto della dirigenza, sia stata una scelta molto significativa da parte di Oaktree che ha a mio avviso piazzato due mosse. La prima, riguarda il rinnovo di Lautaro Martinez che ha mandato un segnale forte e chiaro su che cosa intenda fare. Questo fondo investimento punta a valorizzare al massimo la società.

Come nello specifico?

Il segnale che Oaktree ha voluto dare al calcio italiano e internazionale è di assoluta continuità di gestione. Questo è molto importante perché l’Inter ha intrapreso un cammino virtuoso di risanamento dei conti, basti dare un’occhiata ai dati del primo trimestre per rendersene conto. Forte di una stagione, la prossima, che la vedrà impegnata anche in Champions League e al Mondiale per Club. Il che significa assicurarsi un introito oscillante intorno ai 100 milioni di euro. Senza dimenticare quale sia stato l’apporto del botteghino. Vero che i diritti televisivi costituiscono la principale fonte di ricavi per una squadra di calcio, ma è altrettanto vero che l’apporto di 75mila spettatori che sistematicamente seguono l’Inter in tutte le competizioni, è una garanzia che si riverbera su tutto il mondo Inter.

Marotta nuovo presidente dell’Inter! Cosa ne pensa?

L’altra mossa felice è la nomina di Beppe Marotta presidente. Nessuno più di lui meritava questo riconoscimento, tra l’altro ha mantenuto anche la carica di Amministratore Delegato dell’area sportiva e anche questo molto significativo. La scelta di puntare su Marotta, significa il ritorno di un presidente italiano, e anche questo per me è un fattore significativo. Questo dà l’idea di cosa voglia fare Oaktree. Dopodiché questo fondo è passato dalle parole ai fatti: prolunga il contratto a uno degli attaccanti più forti al mondo alias Lautaro Martinez, nomina Giuseppe Marotta presidente e confermando Alessandro Antonello in un ruolo così importante, un riconoscimento pubblico al lavoro che sta facendo. Se la concorrenza non provvederà a rafforzarsi sul mercato, penso sia un orizzonte molto roseo anche per la prossima stagione in ambito italiano.

